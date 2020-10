Лили Джеймс замечена за поцелуями с актером Домиником Уэстом в Риме: реакция его жены

13.10.2020, 11:05, Разное

После расставания со звездой сериала “Корона” Мэттом Смитом личная жизнь Лили Джеймс – снова в центре внимания. “Золушке” приписывали роман с “Капитаном Америкой” Крисом Эвансом, теперь же в распоряжении мировых СМИ оказались весьма любопытные фотографии, на которых Лили целуется и катается на самокате по Риму с 50-летним актером Домиником Уэстом. Важная деталь – звезда фильмов “Гордость”, “Чикаго”, “Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза” и сериала “Любовники” 10 лет женат, и с супругой они воспитывают четверых детей.

Лили Джеймс Доминик Уэст

Примечательно, что на время каникул в Риме Доминик решил снять обручальное кольцо. По данным Daily Mail, пара провела две ночи в отеле Hotel De La Ville. Папарацци заметили их, когда Лили и Доминик покинули его пределы и отправились на прогулку по городу на электросамокате. Затем они сделали остановку в местном ресторанчике, где пообедали со своим общим другом.

WORLD EXCLUSIVE: Married star of The Affair, Dominic West, pictured passionately kissing Lily James in Rome https://t.co/7BpVwAzqvQpic.twitter.com/3brNlh0Xbj

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 12, 2020

Несколько часов назад Daily Mail удалось взять комментарий у подруги жены актера – ландшафтного дизайнера, аристократки Кэтрин Фицджеральд. По словам подруги, Кэтрин “полностью опустошена и разбита”, так как узнала обо всем, как и весь мир, из интернета.

Кэтрин видела фотографии, она разбита. Я постаралась связаться с ней сразу же, как только узнала обо всем. Она пытается поговорить с Домиником, но он не берет трубку. Она в полном шоке, так как даже не догадывалась о происходящем. У них все было хорошо, так что это полная неожиданность. Она думала, у них замечательный брак, но, видимо, теперь ему пришел конец. Вот так она чувствует себя сейчас, им обоим нужно поговорить, но пока она не может подобрать слов, – говорит подруга.

Доминик Уэст с женой Кэтрин Фицджеральд

Доминик и Кэтрин вместе с 2010 года и воспитывают четверых детей: 13-летнюю Дору, 12-летнего Шона, 11-летнего Фрэнсиса и 7-летнюю Кристабел.

Где именно познакомились Доминик и Лили, доподлинно неизвестно, но в 2018-м они уже позировали вместе на церемонии Harper’s Bazaar Women Of The Year Awards. Кроме того, сейчас они снимаются в одном сериале – The Pursuit of Love, экранизации одноименной книги Нэнси Митфорд.