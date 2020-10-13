Нехватка цинка названа возможной причиной тяжелой формы коронавируса

13.10.2020, 10:53, Разное

Испанские исследователи установили, что дефицит цинка может привести к развитию тяжелой формы коронавируса. Нехватка этого микроэлемента ослабляет иммунную систему и снижает эффективность ее функционирования, из-за чего повышаются риски заражения.

Цинк крайне необходим для нормального функционирования иммунной системы, поскольку благодаря ему организм может быстро адаптироваться к изменившимся условиям. Так, при нормальном уровне цинка повышается противовирусная защита. Эксперты добавляют, что часто коронавирус диагностировался у людей с дефицитом цинка, особенно у пожилых пациентов.

Всего в исследовании принимали участие 249 человек, зараженных коронавирусом. У пациентов с высоким содержанием цинка болезнь протекала без тяжелых последствий, кроме того они быстрее выздоравливали. Поэтому медики рекомендуют добавлять в свой рацион пищу с высоким содержанием цинка.