Попова сочла бессмысленным блокирование экономики из-за коронавируса

13.10.2020, 10:48, Новости дня

На сегодня нет смысла блокировать экономику РФ и приостанавливать работу предприятий из-за коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Несмотря на то, что видим цифры прироста, мы сегодня в РФ не говорим о блокировании экономики, приостановлении каких-то действий, предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день смысла в этом не видим», – цитирует РИА «Новости» Попову.

По ее словам, опыт работы системы в целом для граждан РФ и для населения целого ряда других стран позволяет чувствовать себя достаточно уверенно.

Также она отметила важность для РФ нынешней информационной кампании относительно коронавируса, поскольку нельзя допустить «диссидентства» в отношении вакцины от COVID-19.

«Эта информационная кампания для нас сейчас крайне важна. А) донести знания и донести обязательность заботиться о себе до людей, это чувство ответственности все-таки должно заработать. Б) не допустить ковид-диссидентства. И третье – это не допустить диссидентства в отношении вакцины», – сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, вакцина даст РФ гораздо большую уверенность в эпидситуации, в ее прогнозировании и блокировании дальнейшего развития.

Также она добавила, что российские специалисты быстро узнают о научных исследованиях по коронавирусу в условиях информационной открытости всего мира, однако приходится иметь дело с большим количеством дезинформации.

Кроме того, Попова отметила, что среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за последнюю неделю составляет 8 случаев на 100 тыс. населения.

Тем временем в Израиле, по словам Попой, показатель составляет 54 на 100 тыс. населения в сутки, в Бельгии – 28, в Нидерландах – 27, в Великобритании – 22, во Франции – 28, в Испании – 21.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что остановить пандемию коронавируса поможет применение разных вакцин в зависимости от медицинских показаний.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 13 868 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания.