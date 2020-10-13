 

Мнение: О настроениях иностранных писателей в связи с процессом троцкистско-зиновьевской банды

13.10.2020, 10:30, Разное

Примечательная справка для руководства СССР о том, как реагировали иностранные писатели на Московские процессы 1936-го года.
Отмечаются те кто поддерживал их и те, кто не поддерживал, а также высказывал сомнения, являвшиеся последствием внутрипартийной борьбы в СССР.
Отдельно стоит отметить смешной момент про писателя Хума, который пытался подзаработать на осуждении московских процессов. Делал гешефт на репрессиях, когда это еще не было мейнстримом.

Справка заместителя заведующего Отделом Культпросвет-работы ЦК ВКП(б) А.И. Ангарова о настроениях иностранных писателей в связи с процессом троцкистско-зиновьевской банды. 9 ноября 1936 г.

РГАСПИ Ф.17, Оп.171, Д.253 Л.1-7

http://istmat.info/node/61107 = цигк

Источник: Colonel Cassad



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