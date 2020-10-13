“Появлялся он непросто”. У 49-летнего Бараца родился сын

13.10.2020, 10:20, Новости дня

Российский актер украинского происхождения участник московского театра “Квартет И” 49-летний Леонид Барац в третий раз стал отцом – избранница артиста Анна Моисеева 10 октября родила ему сына. Об этом Барац сообщил 12 октября на своей странице в Instagram.

“10.10.2020 появился Марк Барац. Появлялся он непросто”, – написал артист.

Барац отметил, что мать ребенка во время родов “держалась молодцом”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

10/10 2020 Появился Марк Барац (4040 гр 55 см) Появлялся он непросто. Понятно,что мама и Марк были основными деи * ствующими лицами. Аня @_annamoiseeva_ держалась молодцом! И Марк старался и справился. Но были люди,которые сделали все * ,чтобы этот процесс был легким,насколько это возможно, и спокои * ным. Спасибо Евгению Владимировичу Ананьеву (главныи * врач @roddom.ckb) и Ирине Расчетновои * (акушерка) @iraschetnova за уверенность,профессионализм и человеческую теплоту! Надеюсь,Марку часто будут встречаться такие люди!

Публикация от Леша Барац (@lesha_barats) 11 Окт 2020 в 6:22 PDT

Леонид Барац родился в 1971 году в Одессе. С января 1991 по декабрь 2015 год был женат на актрисе Анне Касаткиной. В браке у пары родились две дочери: Елизавета (1994) и Ева (2003).

В настоящее время актер состоит в отношениях с Анной Моисеевой.