 

Тепло, дожди, мокрый снег в Карпатах. Синоптики спрогнозировали погоду на Покров

13.10.2020, 9:20, Новости дня

13 октября в Украине будет преобладать сухая погода, температура воздуха днем составит +19… +24 °С, 14 и 15 октября на территории страны сохранится облачная погода с прояснениями. Об этом “Укрінформу” сообщили в Гидрометцентре.

14 октября ночью в западных областях значительные, в Винницкой, Житомирской и Одесской областях умеренные дожди, на остальной территории днем без осадков. Температура в западных областях ночью +4…+9 °С, днем +8…+13 °С, на остальной территории ночью +7…+12 °С, днем +19…+24 °С, в северных областях Украины +14…+19 °С.

В Карпатах на Покров 14 октября ночью ожидается значительный, днем умеренный мокрый снег, 15 октября небольшие осадки, температура ночью и днем 0..+5 °С.

Ветер в Украине юго-западный и южный, 7-12 м/с, 14 октября в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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