 

В “Оппозиционной платформе – За жизнь” заявили, что Арахамия давит на ЦИК, чтобы снять партию с выборов в Николаеве

13.10.2020, 10:20, Новости дня

“Оппозиционная платформа – За жизнь” заявила, что Центральная избирательная комиссия подвергается давлению со стороны нардепа от “Слуги народа”, главы парламентской фракции этой политсилы Давида Арахамии, который намерен не допустить участия представителей от ОПЗЖ в выборах в Николаевский городской совет. Об этом политсила заявила на своем официальном сайте.

“Представитель партии власти Арахамия “нагибает” ЦИК, чтобы не допустить крупнейшую оппозиционную партию на выборы в Николаевский городской совет. Суды уже двух инстанций в Николаеве и Одессе установили факт законности регистрации нашей партии, несмотря на давление и то, что заявление о снятии с выборов Николаевского списка ОПЗЖ подала правящая партия “Слуга народа”. Партия “Слуга народа” стремительно теряет рейтинги, а сам Арахамия заявил, что для правящей партии “будет полезно проиграть на местных выборах”. Тем не менее, пользуясь “телефонным правом”, Арахамия оказывает давление на ЦИК с целью принятия незаконных решений об отмене регистрации Николаевского городского списка ОПЗЖ и политической расправы – роспуске нормально работающей Николаевской городской избирательной комиссии”, – сказано в заявлении.

В партии назвали это противозаконной попыткой фальсифицировать выборы в Николаеве.

“Мы призываем ЦИК не поддаваться политическому давлению со стороны правящей партии и не принимать решений, которые дискредитируют членов Комиссии, нанесут ущерб украинской демократии и поставят под сомнение честность и прозрачность избирательного процесса”, – резюмировали в ОПЗЖ.

Лидер городской организации партии Артем Ильюк заявил, что партия “Слуга народа” подала в суд на городской избирком из-за регистрации кандидатов в депутаты от “Оппозиционной платформы – За жизнь”.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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