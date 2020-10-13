 

“Неужели так хочется государственных денег?”. Бужинская обратилась к коллегам, идущим в политику

13.10.2020, 10:20, Новости дня

Украинская певица Екатерина Бужинская на своей странице в Facebook 12 октября разместила обращение к своим коллегам, которые решили проявить себя в политике.

“Сижу и думаю, зачем все “лезут” в политику?! Коллеги, артисты – зачем??? Неужели так хочется государственных денег? Вам Господь дал талант и миссию дарить людям радость и искусство. Я считаю, каждый должен заниматься своим делом! Хочется верить, что наступит время, когда каждый будет на своем месте и во всех сферах будут работать профессионалы!” – написала она. 

Доброго вечора )Сиджу і міркую навіщо усі «лізуть» в політику?!Колеги,артисти – навіщо???Невже так хочеться державних…

Posted by Катерина Бужинська on Esmaspäev, 12. Oktoober 2020

Пост Бужинской появился в тот же день, что и заявление певца Виктора Павлика о намерении баллотироваться в депутаты от партии “Слуга народа”, которое он позже назвал шуткой.

Екатерина Бужинская родилась 13 августа 1979 года в Норильске (РФ). В 1998 году она получила гран-при на “Славянском базаре”. В 2015 году Бужинскую удостоили звания народной артистки Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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