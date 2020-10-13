 

“Всему есть предел”. Степанов предупредил, что в Украине для больных с COVID-19 может не хватить койкомест

13.10.2020, 10:20, Новости дня

Если украинцы не будут придерживаться противоэпидемических правил, для больных с коронавирусной инфекцией не хватит больничных коек. Об этом 13 октября на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Победу над COVID-19 невозможно получить исключительно с помощью медицинской системы, она не выдержит. Максимальное количество коек у нас – 52 тыс. На сегодняшний день у нас 34 154 койки в целом по стране введено в оборот. Еще есть там 6,5 тыс., которые готовы к введению в оборот. Еще мы добавим 12 тыс., еще мы будем добавлять соответственно койки в Академии медицинских наук, в разных других учреждениях. Но всему есть предел”, – сказал министр.

Степанов подчеркнул, что “невозможно достичь здоровья, не выполняя правил”.

Он призвал остановиться и подумать о связи этих двух моментов.

По состоянию на 13 октября в Украине зафиксировано 270 587 случаев коронавирусной инфекции, из которых 5133 – за последние сутки. Скончались 5122 пациента с COVID-19, вылечились 116 562 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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