 

Ученые назвали бесполезными маски и перчатки против новой мутации коронавируса

13.10.2020, 10:17, Разное

Ученые предупредили, что ношение масок, перчаток и использование антисептика не поможет в борьбе с новым штаммом коронавируса. Мутация оказалась настолько заразной, что в американском Хьюстоне ее диагностировали у 100% зараженных пациентов.
Речь идет о новом штамме коронавируса D614G. По словам сотрудников Университета Чикаго и Техасского университета в Остине, изучивших данный штамм, он отличается от других вирусов наличием большого количества шипов, позволяющих ему более эффективно «цепляться» за клетки человека.

Но, несмотря на высокую заразность, новый штамм D614G оказался не таким смертельным по сравнению с прошлыми мутациями, однако, лечить его необходимо все же продолжительное время. Ученые отметили, что наиболее распространенные средства защиты, в список которых входят: маски, перчатки и антисептики имеют высокий риск не справиться с данным штаммом.



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