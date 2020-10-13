“Никого так не любила”: Лариса Гузеева во вторую годовщину смерти смерти матери почтила ее память

13.10.2020, 10:17, Разное

Популярная ведущая Лариса Гузеева почтила память своей матери во вторую годовщину ее смерти. В социальной сети Instagram она обнародовала архивные фотографии родительницы.

Лариса Гузеева похоронила маму Альбину Альбертовну в 2018 году. В описании к посту ведущая заявила, что никого так не любила, как родительницу. Также она попросила у покойной матери прощение.

Звезда проекта «Давай поженимся!» признавалась, что после смерти матери находилась как в аду. Актриса, предчувствуя скорый уход родительницы, перестала принимать предложения о съемках в кино, ушла из антрепризы. На «Первый канал» Гузеева все-таки приезжала, но ей нельзя было плакать из-за нанесенного грима.

Ведущая осознает, что жизнь дальше продолжается, но смерть матери выбила ее из колеи. Со своей родительницей Гузеева была очень близка. До сих пор знаменитость не может ни с кем говорить о ней.

Не проходит и минуты, чтобы актриса не помнила о матери. Например, собираясь на море, она не понимает, как туда можно ехать без нее, ведь последние 22 года отпуск был совместным. Утром ведущую никто не провожает, а вечером – не встречает. У Гузеевой даже отсутствовала необходимость в подругах, поскольку поговорить обо всем она могла с матерью. Только с родительницей знаменитость являлась самой собой. За ней она очень скучает.