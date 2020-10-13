 

Глава СК поручил проверить законность выдачи оружия нижегородскому стрелку

13.10.2020, 10:08, Новости дня

Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить законность выдачи оружия подозреваемому в убийстве трех человек в Нижегородской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи по поручению Бастрыкина должны проверить информацию о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте и дать оценку действиям сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов в связи с этим, сообщается на сайте СК.

Кроме того, следователи проверят законность выдачи подозреваемому разрешения на владение оружием. 

12 октября 18-летний Данил Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Погибли три человека, еще несколько пострадали. Стрельбу спровоцировал конфликт парня со своей бабушкой. Сотрудники ОМОН и СОБР были направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника. Отмечалось, что молодой человек может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). 

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что тело подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское. Молодому человеку проведут посмертную психиатрическую экспертизу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / В Госдуму внесли проекты о наказании за попытки отчуждения территорий России

27.07 / Посол Иордании вызван в МИД Азербайджана из-за данных о вооружениях для Армении

08.09 / Вторичный авторынок РФ по итогам августа вырос на 10%

15.07 / Турецкий бизнес отреагировал на возобновление авиасообщения с Россией

01.07 / Гол Роналду помог “Ювентусу” переиграть “Дженоа”

08.08 / Поезда снова останавливаются в Луцке и Тернополе

05.08 / Новый антирекорд по COVID-19 в Украине, последствия взрывов в Бейруте. Главное за день

20.07 / Стало известно об эффективности ультрафиолета в борьбе с коронавирусом

26.07 / Умерла автор манифеста против перестройки Нина Андреева

30.06 / Бывшего замгубернатора Курганской области приговорили к 11 годам за взятки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска