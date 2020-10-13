 

ВС предложил отнести нетяжкие преступления предпринимателей к уголовному проступку

13.10.2020, 10:08, Новости дня

Верховный суд предложил отнести нетяжкие преступления предпринимателей к разряду уголовного проступка, за который суд освобождает от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, говорится в разработанном пленумом ВС законопроекте о внесении изменений в УК и УПК, который планируется внести в Госдуму.

Под понятие уголовный проступок подпадут семь составов преступлений небольшой тяжести, посягающих на собственность, включая кражу и мошенничество без отягчающих обстоятельств. Кроме того, к уголовному проступку предлагается отнести 29 составов преступлений небольшой или средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (незаконное образование юридического лица, уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенные без квалифицирующих обстоятельств и другие) при условии возмещения причиненного вреда. В этом случае лицо освобождается от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. По этим статьям в 2019 в РФ было осуждено порядка 1 тыс. человек, отметили в ВС, передает ТАСС.

Под уголовный проступок не подпадет введенная два года назад статья о злоупотреблениях в сфере госзакупок, а также налоговые и иные преступления в сфере экономической деятельности, которые уже предусматривают освобождение от уголовной ответственности при возмещении ущерба.

Напомним, в ноябре 2019 года Верховный суд усилил защиту подавших декларации об амнистии капиталов.



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