 

Яд азиатской осы лег в основу нового антибактериального антибиотика

13.10.2020, 9:59, Разное

Ученые создали антибиотик против бактерий, в основу которого лег яд азиатской осы. Токсичный для человека белок сделали безопасным путем генетической модификации, но при этом своей эффективности в борьбе с бактериями он не утратил.
Синтезированием антибиотика из яда азиатской осы совместно занимались специалисты из США и Бразилии. Они установили, что в яде присутствует ингредиент, воздействующий на мембрану бактерий. В итоге опасные патогены уничтожаются. Совершенствованием действующего вещества и повышением эффективности белка mast-MO исследователи занимались при помощи цифровой обработки данных.

Первые опыты, проведенные на грызунах, дали положительные результаты. Оказалось, что модифицированный белок mast-MO способен эффективно защищать от бактериальных инфекций с высоким риском летальности. Сейчас эксперты отбирают безопасные для человека белки mast-MO для проведения новых клинических испытаний, отмечает «РИА Новости».



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