 

Британские врачи назвали опасную причину сухости во рту

13.10.2020, 9:53, Разное

Британские медики назвали опасную причину появившейся сухости во рту и ощущения жжения преимущественно в верхней части горла. Эти симптомы считаются очень тревожными, поэтому с ними стоит обратиться к врачу.
Данные признаки часто связывают с высоким уровнем сахара. Пациенты, страдающие диабетом, нередко сообщают о сухости во ротовой полости, которая появилась без очевидных объяснений. Считается, что подскочивший уровень глюкозы уменьшает отток слюны. Такая ситуация может стать предвестником зубных проблем.

Сухость во рту в ряде случаев является побочным эффектом от употребления лекарственных препаратов. Медики заявляют, что такое ощущение присутствует при нервном состоянии или же обезвоживании.

Врачи советуют внимательно относится к любимым неприятным симптомам. Они напомнили, что о диабете свидетельствует также большое выделение мочи, заживающие долго раны и порезы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Мнение: Путин развернет время вспять?

28.06 / «Мы слишком устали для бунта»

08.07 / С чего начался и чем закончился конфликт между чеченцами и магрибинцами во Франции?

10.07 / Эксперты перечислили основные факторы смерти от коронавируса

19.08 / Мнение: Чавушоглу в Венесуэле

07.07 / Младенец родился с противозачаточной спиралью

18.09 / Стало известно, сколько взрослых россиян живут с родителями

25.09 / Собянин в подробностях рассказал о новых ограничениях из-за коронавируса в Москве

20.08 / Ученые обнаружили следы внушительного количества осадков на Марсе

18.08 / В Узбекистане прозвучал сильный хлопок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска