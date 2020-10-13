Британские врачи назвали опасную причину сухости во рту

13.10.2020, 9:53, Разное

Британские медики назвали опасную причину появившейся сухости во рту и ощущения жжения преимущественно в верхней части горла. Эти симптомы считаются очень тревожными, поэтому с ними стоит обратиться к врачу.

Данные признаки часто связывают с высоким уровнем сахара. Пациенты, страдающие диабетом, нередко сообщают о сухости во ротовой полости, которая появилась без очевидных объяснений. Считается, что подскочивший уровень глюкозы уменьшает отток слюны. Такая ситуация может стать предвестником зубных проблем.

Сухость во рту в ряде случаев является побочным эффектом от употребления лекарственных препаратов. Медики заявляют, что такое ощущение присутствует при нервном состоянии или же обезвоживании.

Врачи советуют внимательно относится к любимым неприятным симптомам. Они напомнили, что о диабете свидетельствует также большое выделение мочи, заживающие долго раны и порезы.