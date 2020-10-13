 

Сергей Соседов призвал прекратить травлю Поргиной из-за пенсии

13.10.2020, 9:53, Разное

Звезды отечественного шоу-бизнеса обсуждают размер пенсии актрисы Людмилы Поргиной. Сергей Соседов призвал прекратить травлю вдовы Николая Караченцова, поскольку она заработала на такую выплату.
Недавно Людмила Поргина призналась, что получает надбавку в 30 тысяч рублей к основной пенсии в 23 тысячи рублей. После этой информации на артистку многие ополчились. Некоторые блогеры призвали лишить вдову Караченцова всех привилегий. В то же время художник Никас Сафронов придерживается другого мнения. Он и вовсе считает, что Поргиной нужно платить в три раз больше.

Сергей Соседов заявил, что надбавка вдове Караченцова платится за звание Заслуженной артистки. Она работала в театре, поэтому достойна всех регалий. По словам критика, раньше звания не раздавали так, поэтому к Поргиной не может быть никаких вопросов. Он не понимает, зачем многие стали критиковать артистку.

Людмила Поргина рассказала, что ее пенсии не хватает на жизнь. Памятник ее супругу Николаю Кораченцову одна из фирм, которая любила артиста, поставила бесплатно. Также актриса путешествовала по местам, в которых она с мужем любила проводить время. Сначала знаменитость отправилась в Дубай, потом в Турцию, а оттуда – в Париж. Вдова Караченцова заявила, что ее пенсии не хватило бы на все эти поездки.



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