Правительство Индии сотрудничает с инопланетянами?

13.10.2020, 17:27, Разное

В сотрудничестве с инопланетянами обычно подозреваются США и Россия, как наиболее развитые космические державы. Однако на нашей планете кроме этих двух есть еще более 200 государств. Есть веские основания полагать, что пришельцы для своих контактов выбрали не США, и не Россию, а Индию.

Спорная территория Конгка Ла

Горный район Гималаев – малозаселенная территория, частично принадлежащая Индии, частично Китаю. Здесь нет городов, лишь редкие селения и буддийские монастыри. В высокогорных районах нет праздно шатающихся, из посторонних только альпинисты иногда подымаются сюда ради установления очередного спортивного рекорда. И все же граница есть граница. Пекин и Дели десятки лет решают пограничные проблемы. Политики обеих стран на переговорах упорно бьются за каждый клочок земли, за каждый квадратный сантиметр территории.

При этом обе стороны молчаливо обходят район перевала Конгка Ла на плато Ладакх. В 1962 году индийская и китайская армии силой оружия пытались силой оружия решить этот пограничный вопрос. Однако вот уже более 50 лет оба государства по непонятной причине перестали интересоваться этим районом. Индийские и китайские пограничники, по молчаливому соглашению не патрулируют этот участок границы. Спорная территория негласно стала нейтральной.

Однако если вы пожелаете посетить этот район, вас ждет разочарование. Концентрация военных с обеих сторон границы здесь выше, чем где либо еще. Никакие гражданские лица сюда не допускаются. Территория закрыта, что со стороны Индии, что со стороны Китая. И Пекин и Дели внимательно следят за районом, но при этом ни одна из сторон не принимает никаких попыток занять его.

Политики на вопросы о Конгка Ла отвечают, что решение судьбы района отложено до будущих времен, ради сохранения добрососедские отношения между двумя странами. Но только ли в этом дело?

Базы НЛО в Индии

По частоте появления НЛО в Индии ни один район не может сравниться с плато Ладакх. Странные треугольные аппараты местные жители видят чуть ли не ежедневно и на их появление уже даже не реагируют. Ни для кого из обитателей Ладакха не секрет, что НЛО вылетают из подземных сооружений в районе Конгка Ла, что индийские власти в курсе существования подземных баз НЛО, и что район базы охраняется индийской службы безопасности. Жители даже уверены, что власти не только охраняют район базирования пришельцев, но и поддерживают с ними контакты. Есть ли основания для таких предположений?

Индию инопланетяне облюбовали еще в древности. В индийских эпосах во множестве есть упоминания о страшном оружии богов, сжигающем все на расстоянии сотен километров вокруг, летающих колесницах и прочих чудесах. Но кто сказал, что все осталось в прошлом? Наверняка инопланетяне и сегодня следят за Землей и если они вдруг решили создать базу на нашей планете, то плато Ладакх – самое подходящее место.

Плато, окруженное неприступными горами, хорошо укрыто от посторонних глаз. В районе Гималаев состыковываются индийская и евразийская тектонические плиты, а это значит, что толщина земной коры здесь в два раза превышает ее среднюю толщину. Если и строить глубокие подземные базы, то лучшего места просто не найти. Но действительно ли правительство Индии установило контакты с пришельцами? Или это только домыслы?

О чем проболтался отставной военный

Журналистка “Индия Дейли” Субхе Джейн красива и настырна. Употребив весь арсенал своего женского обаяния, она сумела разговорить одного высокопоставленного индийского военного в отставке, и тот поведал, что контакты с инопланетянами, базирующимися на Конгка Ла, действительно есть и поддерживаются через радиолокационные станции военных. И результаты от сотрудничества потрясающие.

Так министр иностранных дел Индии Натвар Синг заявил, что Индия совершенно напрасно создала свое ядерное оружие. Европейские политики рукоплескали миротворцу. Однако в основе заявления, по словам отставного военного, лежали совсем иные мотивы. Индийское руководство надеется в скором времени овладеть инопланетными технологиями, по сравнению с которыми ядерное оружие все равно что меч против пулемета. И это случится очень скоро. Страна буквально на пороге обретения технологий создания космических аппаратов на основе антигравитации и обретения средств глобального контроля за околоземным пространством. Когда это случится, США и России придется потесниться на мировом Олимпе. А может даже и вообще освободить место.