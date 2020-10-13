Власти Беларуси разрешили милиции использовать боевое оружие против демонстрантов

13.10.2020, 9:50, Новости дня

Правительство Беларуси заявило, что отныне милиции будет разрешено использовать огнестрельное оружие против демонстрантов «в случае необходимости».

Тем временем, прошли новые демонстрации с требованием отставки президента Александра Лукашенко.

МВД Беларуси заявило в понедельник, что протесты «стали организованными и крайне радикальными».

«В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц, и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», – заявило ведомство.

Mинистерство также сообщило в понедельник, что в ходе демонстраций днем ранее было задержано более 700 человек.

Оно отметило, что из них 570 человек все еще находятся под стражей в ожидании судебного разбирательства.