Власти Беларуси разрешили милиции использовать боевое оружие против демонстрантов
13.10.2020, 9:50, Новости дня
Правительство Беларуси заявило, что отныне милиции будет разрешено использовать огнестрельное оружие против демонстрантов «в случае необходимости».
Тем временем, прошли новые демонстрации с требованием отставки президента Александра Лукашенко.
МВД Беларуси заявило в понедельник, что протесты «стали организованными и крайне радикальными».
«В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц, и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», – заявило ведомство.
Mинистерство также сообщило в понедельник, что в ходе демонстраций днем ранее было задержано более 700 человек.
Оно отметило, что из них 570 человек все еще находятся под стражей в ожидании судебного разбирательства.
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