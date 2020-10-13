 

Американские законодатели спорят о достоинствах демократии

13.10.2020, 9:50, Новости дня

Республиканский сенатор Майк Ли подвергся критике со стороны демократов за то, что написал в Твиттере, что «демократия не является целью».

В одном из недавних твитов Ли написал: «Демократия не является целью в отличие от свободы, мира и процветания. Мы хотим, чтобы человеческое бытие процветало. Ранговая демократия может этому помешать».

«Слово "демократия" не упоминается в Конституции, возможно потому, что наша форма правления не является демократией, – продолжил сенатор от Юты. – Это конституционная республика. Для меня это важно. Это должно быть важным для всех, кто беспокоится о чрезмерной концентрации власти в руках немногих».

Демократы поспешили увязать слова Ли с предстоящими ноябрьскими выборами.

«Дорогой сенатор Майк Ли, замечу, что вы были избраны народом вашего штата. Америка является представительной демократией. Что означает, что мы также являемся демократией», – ответил в Твиттере конгрессмен-демократ Тед Лью.

Историк из Нью-Йоркского университета Рут Бен-Гиат назвала комментарии Ли «эскалацией риторики Республиканской партии и Белого дома о том, что участники акций протеста – это толпа, а демократы "слишком опасны, чтобы править"».

«Подобные разговоры часто предшествуют "исключительным" и авторитарным действиям правительства», – заявила она New York Times.

Пресс-секретарь Ли выступил в защиту сенатора, процитировав президента Джеймса Мэдисона, одного из лидеров Американской революции, который писал: «Демократии всегда являли собой зрелище смут и раздоров и всегда оказывались неспособными обеспечить личную безопасность или права собственности».



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