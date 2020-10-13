Список персональных данных для передачи властям Москвы предложили сократить

13.10.2020, 9:48, Новости дня

Крупнейшие IT-ассоциации «Руссофт», АПКИТ и АРПП «Отечественный софт» попросили главу Минцифры Максута Шадаева предложить властям Москвы пересмотреть перечень личных данных сотрудников на удаленке, которые столичные работодатели должны передавать мэрии города.

По мнению авторов обращения, порядок передачи информации о работниках, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, подразумевает передачу персональных данных россиян, собирать и передавать которые без согласия их владельца незаконно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Указ мэра, отмечают в ассоциациях, к этим случаям не относится.

«Как выполнение содержащихся в указе требований, так и неисполнение, ставит законопослушные компании в условия вынужденного и безальтернативного нарушения законодательства, что ведет к штрафам и приостановкам деятельности компаний», – говорится в письме, передает ТАСС.

Также в письме отмечают, что организации и индивидуальные предприниматели зачастую не обладают перечисленным массивом данных относительно своих сотрудников, так как часть перечисленных в указе данных не имеет отношения к кадровому делопроизводству. Кроме того, отметили в ассоциациях, подавляющее большинство компаний среднего и малого бизнеса сознательно не хранят и не обрабатывают персональные или иные дополнительные данные, так как такая обработка «подразумевает выполнение довольно серьезных административно-технических требований регуляторов».

Чтобы решить эту проблему, ассоциации предлагают Шадаеву обратиться к мэру с просьбой исключить из перечня передаваемых сведений информацию в том числе о номере транспортного средства, личном мобильном телефоне, номерах карт «Тройка» и «Стрелка», номера социальной карты и других. Также организации предлагают освободить работодателей, у которых не изменилась численность работников на удаленке, от обязанности еженедельного предоставления отчетов, так как «это влечет необоснованные трудозатраты».

В пресс-службе Минцифры сообщили, что письмо ассоциаций получено и рассмотрено. По мнению министерства, запрашиваемая властями Москвы информация, действительно, может быть отнесена к персональным данным. Однако, уточнили в Минцифры, на основании ряда нормативных документов, включая закон «О персональных данных» и указ президента от 11 мая 2020 года о предоставлении высшим должностным лицам субъектов РФ полномочия на установление в случае необходимости особого порядка передвижения по соответствующей территории лиц и транспортных средств, данная информация может быть обработана без согласия субъекта персональных данных.

Ранее, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице, мэр города Сергей Собянин обязал всех московских работодателей с 5 по 28 октября перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы предоставить сведения об их переводе. При этом работодателей обязали передавать мэрии Москвы личные данные сотрудников на удаленке – номера телефонов и автомобилей, карт «Тройка» и социальных карт и т.д.

Власти Москвы заверили, что сведения о переводимых на удаленный режим сотрудниках в Москве будут использоваться только для оценки пассажиропотока в столице и будут носить неперсонифицированный характер. Компаниям, которые не выполнят данное требование, либо подадут неполную информацию, грозит штраф и приостановка деятельности.