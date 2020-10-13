Создателя бренда «Довгань» задержали в США

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13.10.2020, 9:48, Новости дня

В США задержали российского бизнесмена Германа Лиллевяли, основавшего бренды «Довгань», «Смак» и «Красная линия», сообщили знакомые с ходом его дела источники.

По словам одного из источников РБК, Лиллевяли находится в американской иммиграционной тюрьме более месяца. Он въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту и имел право оставаться в стране не более 90 дней. В июне суд Южного округа штата Флорида удовлетворил иск инвесторов к Лиллевяли и взыскал с него более 32 млн рублей.

Спустя несколько месяцев бизнесмена задержали из-за отказа исполнять решение суда. Во время проверки выяснилось, что Лиллевяли через Интерпол разыскивает Россия. Источник отметил, что российская сторона добивается выдачи бизнесмена, однако этому препятствует отсутствие между Россией и США соглашения об экстрадиции, а также тот факт, что бизнесмен въезжал в США как житель Эстонии.

Еще один источник сказал, что следователь из УВД по Северо-Западному округу Москвы Егор Золкин, у которого в производстве находится дело, в курсе задержания Лиллевяли в Америке.

Напомним, следствие объявило Лиллевяли в международный розыск. В РФ его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что он под видом оказания брокерских услуг привлек и похитил до 9 млрд рублей.



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