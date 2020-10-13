 

Словацкий депутат получил реальный срок за распространение радикальной символики

13.10.2020, 9:48, Новости дня

Экс-глава словацкого региона Мариан Котлеба признан виновным в поддержке антидемократической идеологии и распространении соответствующей символики.

Как пишет Deutche Welle, в Словакии приговорен к лишению свободы на четыре года и четыре месяца лидер праворадикальной партии «Котлебовцы – Народная партия «Наша Словакия» (L SNS) Мариан Котлеба. Суд признал его виновным в поддержке идеологии, ставящей под угрозу гражданское общество и демократию, при помощи распространения соответствующей символики.

В своем последнем слове обвиняемый 43-летний политик заявил, что «не осознает себя совершившим какое-либо преступление». Он намерен опротестовать приговор в Верховном суде. Заключительная речь Котлебы длилась около восьми часов. Если приговор ему все же будет утвержден, Котлеба потеряет депутатский мандат.

Это первый случай в истории Словакии, когда к тюремному заключению приговорен действующий парламентарий.

Котлеба известен как ультранационалист, отметившийся ненавистническими высказываниями в отношении народа рома, мигрантов и беженцев. Партия L SNS выступает против ЕС и требует выхода Словакии из НАТО. В 2016 году она вошла в словацкий парламент и к настоящему моменту занимает 17 депутатских мест из 150.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Над Москвой прошло шоу дронов в честь дня флага России

09.10 / Президент Кыргызстана назвал условие своей отставки. Его пресс-служба говорила, что такой вопрос не рассматривают

04.09 / Потеря слуха повышает риск деменции в будущем

11.09 / Московская биржа открылась снижением

07.07 / Вице-премьер Стефанишина об открытии границ с ЕС: Чуда не случится

17.08 / Правительство Украины будет проверять больницы, чтобы подготовиться к возможной второй волне COVID-19

03.09 / Немецкий эксперт назвал цель скандала вокруг Навального

25.09 / Миграционные разногласия грозят Евросоюзу развалом

08.10 / Le Figaro – после Трампа на карантин ушли и американские генералы

23.08 / Нардеп Палица: Власти пытаются скрыть правду о трагедиях Иловайска и Дебальцево

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска