 

Эксперт о встрече Лукашенко с оппозицией в тюрьме: Предлагал свободу взамен на молчание

13.10.2020, 9:43, Разное

Александр Лукашенко славится своей хитростью и умением манипулировать. Даже в статусе загнанного в угол зверя он предпринимает не только агрессивно обороняться, но и предпринимать продуманные ходы.

Одним и таких шагов стала встреча Батьки с членами Координационного совета и объединенного штаба оппозиции в тюрьме. Политолог Лев Марголин убежден, что у Лукашенко пытался торговаться со своими оппонентами.

По мнению эксперта, последний диктатор Европы предлагал находящимся в местах заключения политикам свободу взамен на молчание. Батька осознал, что противники не представляют реальной угрозы, поскольку выборы, если можно так выразиться, состоялись.

Кроме того, вероятнее всего, Лукашенко намекнул оппозиционерам не теоретическую возможность поучаствовать в следующем избирательном процессе. Однако при этом им необходимо будет поддержать процесс принятия новой конституции.

Риторика Батьки возмутила политиков, поэтому они демонстративно отказались идти на любые компромиссы, подчеркнул Марголин. Из-за провалившихся переговоров общественность могла лицезреть возобновившуюся жестокость силовиков на улицах Белоруссии.



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