 

Из-за пропаганды БЧБ-флага в Белоруссии запретили ток-шоу «Окна»

13.10.2020, 9:37, Разное

Государственный комитет Республики Беларусь по надзору за средствами массовой информации вынес решение о запрете трансляции ток-шоу «Окна», выходившего на телеканале ТНТ с 2002 по 2005 год.

Как пояснили в комитете, причиной столь строгой меры стали обнаруженные экспертами КГБ Беларуси по противодействию экстремизму элементы декора в оформлении студии. Визуально их цветовая гамма соответствует БЧБ-флагу, используемому протестующими, и внесённому в список запрещённой геральдики.

Помимо запрета программы «Окна», в ведомстве рекомендовали запретить на 5 лет въезд на территорию страны авторскому коллективу шоу: продюсеру Валерию Комиссарову, шеф-редактору Александру Расторгуеву и ведущему Дмитрию Нагиеву. Также будет введена уголовная ответственность за распространение контента в Сети.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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