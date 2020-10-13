Прививочное

13.10.2020, 9:30, Разное

«Другие сдохли бы давно по десять раз. А мы крепчаем…».

Петр Саруханов / «Новая газета»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сторонников антипрививочного движения сумасшедшими.

Из газет

Короче говоря, обращаясь к разным лицам и в разное время, Исай Бенедиктович как бы делал себе прививку от расстрела.

Осип Мандельштам, «Четвертая проза»

Антипрививочник — кретин.

С рожденья не люблю ретивых.

Пусть он ярится — мы хотим

Все пережить в паллиативах.

Прививка свыше нам дана.

Что день грядущий нам готовит?

Замена ковиду она:

И как бы фейк, и как бы ковид.

В РФ — вымолвить решись —

Сегодня скучно и нечисто,

И во главе ее рашист,

Но он — прививка от фашиста.

Он не садист, а так, preview.

Слегка натягивает вожжи.

Господь сказал: «Я вас привью».

И нас тошнит. Но ведь не рвет же!

Мы не Руанда, не Китай,

Наш символ — улица Ленивка.

Россия — это, почитай,

Одна гигантская прививка.

В РФ минусов не счесть,

Но как ни экай и ни мекай, —

Переболевши всем, что есть,

Не трупом будешь, а калекой.

Зато поселится в крови

От всех иллюзий антитело.

И травлю, брат, благослови:

Она — прививка от расстрела.

Посмотришь в мутное окно

На двор, заросший молочаем…

Другие сдохли бы давно

По десять раз. А мы крепчаем.

Зима — прививка от тюрьмы,

А детство — рабство в тест-режиме,

Армагеддон, похоже, мы

Уже успешно пережили.

Любимой Родины черты —

В распутье, в дачной ли платформе…

Но жизнь ли это? — спросишь ты.

Возможно, смерть. Но в легкой форме.

От пеленального стола

До гречки старческой на коже

Вся жизнь прививкою была:

Не ад, конечно.

Но похоже.

Когда ж окажемся в аду

(Кто заслужил другую меру?) —

Узнаем отчую среду,

С поправкой, может быть, на серу.

«За что, Господь?!» — завоют вслух

Садисты, воры, содомиты,

Толпа диктаторов и слуг,

Солдат и шлюх.

А мы — привиты.

Дмитрий Быков

обозреватель