Любовница Тарзана попала в больницу и назвала это расплатой

13.10.2020, 9:17, Разное

Актриса Анастасия Шульженко, которая стала известна как любовница Тарзана, попала в больницу. Она пожаловалась на плохое самочувствие, назвав это расплатой.

Анастасия Шульженко довольно тяжело разгоревшийся скандал, связанный с кражей драгоценностей у Наташи Королевой и интимной связью с Тарзаном. Сейчас ей ставят капельницы для стабилизации состояния. Также актриса борется с последствиями встречи с Сергеем Глушко, когда танцор оттолкнул знакомую, а та сильно ударилась головой, получив сотрясение мозга. Любовница знаменитости не понимает, почему ей приходится расплачиваться за полтора года счастья.

Анастасия Шульженко в последнее время подвергается травле со стороны общественности. Она пожаловалась, что у нее не осталось ничего личного. В ходе борьбы за свое честное имя у актрисы ухудшилось здоровье.



Изображение взято с: YouTube “Прямой эфир”

Любовница Тарзана отрицает обвинения в краже драгоценностей, которые пропали у Наташи Королевой. Она возмущена, что певица и ее супруг делятся с журналистами подробностями случившегося. По словам актрисы, пара делает это ради пиара. Наташа Королева в интервью Ксении Собчак рассказала, что простила мужа.