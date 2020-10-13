 

Геннадий Зюганов наградил пионера, который плюнул в лицо Чубайсу

13.10.2020, 9:15, Разное

На Красной площади состоялась церемония награждения юных коммунистов.

Лидер КПРФ вручил награды и почетные грамоты лучшим пионерам России. Особо был отмечен представитель уральского пионерского движения 10-летний Павлик Краснов.

Геннадий Зюганов похвалил юного пионера за смелость, решительность и следование принципам марксизма-ленинизма в борьбе с представителями российской олигархии. Юный Павлик пришел вместе со своим дедушкой на лекцию Анатолия Чубайса в Ельцин-центр, снял маску и плюнул в лицо главе «Роснано», пожелав «поскорее окочуриться». Он также отметил заслугу дедушки Краснова в воспитании внука и вручил старому коммунисту звезду Героя КПРФ.

– Надеюсь, что эта рыжая сволочь, уничтожившая более 80 тысяч лучших предприятий страны и распродавшая все советское наследие, в скором времени получит по заслугам. Не зря мы сохранили и приумножили нашу доблестную пионерию. С такими молодыми героями мы вмиг построим новый социализм, которому наши потомки еще завидовать будут, — заявил Геннадий Зюганов.

Анатолий Чубайс в своем Facebook отметил, что после командировки в Екатеринбург он сдал положительный тест на COVID-19. При этом глава «Роснано» не уточнил, связано ли как-то его заболевание с лекцией в Ельцин-центре.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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