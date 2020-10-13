В РФ решили разработать криогенный двигатель для дронов-невидимок

13.10.2020, 9:08, Новости дня

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева приступили к разработке криогенного двигателя, который будет использовать в качестве топлива жидкий азот или сжиженный природный газ, сообщили в пресс-службе университета.

Этот двигатель может применяться в будущем на экологичном автотранспорте для особо охраняемых природных зон, а также на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) специального назначения, которые смогут оставаться невидимыми для средств инфракрасного слежения, не оставляя в небе тепловых следов, передает ТАСС.

«Основная задача этой лаборатории – изучение возможностей использования энергии холода, то есть, энергии, заложенной в криогенных веществах и продуктах. В лаборатории начата работа по созданию криогенного двигателя, в настоящее время идет серия испытаний одного из главных элементов создаваемого двигателя – системы хранения криогенного топлива», – приводит пресс-служба слова замдиректора Института двигателей и энергетических установок Самарского университета, научного руководителя лаборатории криогенной техники Дмитрия Угланова.

Для работы такого типа криогенного двигателя используется баллон, заполняемый жидким азотом, температура которого ниже минус 196 градусов Цельсия. Азот, благодаря теплоте окружающей среды, нагревается и, превратившись в газ высокого давления, совершает полезную работу в расширительной машине. Кроме того, за счет перепада температур между криогенным рабочим телом и окружающей средой дополнительную энергию позволяет получить используемый в системе хранения каскад термоэлектрических генераторов. Система хранения низкотемпературного вещества, разработанная самарскими учеными, создана на основе емкости с криогенной заправкой специальной конструкции, оснащенной различными датчиками и клапанами. В ходе лабораторных испытаний отрабатываются технологические процессы хранения криотоплива и использования низкопотенциальной энергии криопродуктов.

«У данной системы хранения оригинальная конструкция, защищенная патентами на изобретение. Этот баллон уникален тем, что обычно подобные емкости предназначены для хранения либо газов высокого давления, либо криогенных рабочих тел в жидком состоянии. Наша же разработка позволяет нам хранить рабочие вещества или в жидком состоянии, или в газообразном (в зависимости от задачи данной системы) и дает возможность управлять временем регазификации для получения необходимых параметров состояния рабочего тела», – отметил ученый.

По словам Угланова, создание криогенного двигателя займет три-четыре года.

Напомним, в марте в РФ стартовала подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в стране гибридная силовая установка с электродвигателем в составе.