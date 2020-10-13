 

В Крыму ответили на планы Зеленского «вернуть» полуостров

13.10.2020, 9:08, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский потерпел фиаско в обещаниях «установить контроль» над Крымом, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности оставить пост, если не удастся вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева.

«Зеленский, судя по всему, не отдает себе отчет, что он уже потерпел полное фиаско. Оно состоит в том, что его сознание взорвано и искорежено бомбой бандеровской идеологии», – сказал Мурадов РИА «Новости».

По его словам, подобная идеология выводит политика на мысли о «возвращении» Крыма в антироссийскую Украину.

«Только она позволяет строить иллюзии об аннексии ДНР и ЛНР государством, отказывающимся от Минских соглашений и включившим в свое законодательство курс на вступление Украины в НАТО и на запрет образования на русском языке», – добавил Мурадов.

Ранее Зеленский заявил, что если он сам не сможет достичь мирного урегулирования ситуации в Донбассе и вернуть Крым, стране понадобится новый лидер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблемы Крыма не существует в рамках отношений РФ с другими странами. 

До этого Зеленский заявлял, что Киев и Москва «потеряли» слово «отношения» после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе. 

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик.



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