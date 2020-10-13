Два кроссовера Haval подорожали в РФ на 10-30 тысяч рублей

13.10.2020, 8:36, Новости дня

Аналитики при проведении мониторинга российского рынка зафиксировали увеличение стоимости китайский кроссоверов Haval F7 и его купеобразной версии F7x.

В зависимости от модели и комплектации размер удорожания достигает 10-30 тысяч рублей. В настоящее время Haval F7 и F7x продаются с 1,5-литровым мотором на 150 л.с. мощности с ценником от 1,5 и 1,55 млн рублей соответственно. В свою очередь, для этих модификаций удорожание достигает 10 тысяч рублей.

В свою очередь, модели, оснащенные 2-литровыми бензиновыми агрегатами на 190 л.с. мощности теперь продаются на 30 тысяч рублей дороже. Таким образом, ценник на паркетники Haval F7 и F7x в комплектациях Tech Plus достигают 1,98 и 2,03 млн рублей соответственно. Предшествующее удорожание зафиксировали в прошлом месяце.