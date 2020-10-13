«Человека из меня хотела сделать»: Бабкина рассказала о решительном отказе Зыкиной

13.10.2020, 8:53, Разное

Народная артистка РФ Надежда Бабкина рассказала, как она отказала в молодости Людмиле Зыкиной на предложение о сотрудничестве. На своей странице в Instagram исполнительница описала свои переживания после первого прослушивания у покойной певицы.

Недавно в продажу поступила автобиографическая книга Надежды Бабкиной «Модная, народная», где 70-летняя певица описала свой жизненный путь. Когда исполнительница не имела такой огромной популярности, она старалась привлечь внимание Людмилы Зыкиной и та согласилась послушать ее ансамбль «Русская песня».

После выступления у Зыкиной на лице, по словам Бабкиной, не было никаких эмоций. Та подозвала исполнительницу и предложила взять под опеку ее ансамбль, а саму Бабкину «сделать человеком». Но начинающей певице не понравилась такая идея, даже с учетом того, что высказала ее такая влиятельная артистка. Она заявила, что отказывается и совсем не боится последствий. После этого Зыкина всегда говорила, что Бабкина ее никогда не боялась.