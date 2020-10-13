Мнение: Конфликт на Кавказе усиливает потребность в модернизации армии

13.10.2020, 8:20, Разное

В продолжение темы БПЛА и Карабаха (см. "Ударные БПЛА и война в Нагорном Карабахе" https://colonelcassad.livejournal.com/6240026.html)

Интервью начальника штаба армии США генерала Джеймса Макконвилла относительно опыта войны в Карабахе, в том числе об угрозе БПЛА и месте бронетехники на поле боя в связи с тем, что условия меняются, а также о необходимости сокращения времени необходимого для поражения целей на поле боя.

Конфликт на Кавказе усиливает потребность в модернизации армии

Демонстрируемые видео бронетехники, уничтоженной воздушными ударами во время недавнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, заставили некоторых задуматься, являются ли танки слишком уязвимыми , медленными и дорогими для современной войны .

Армейские лидеры так не думают, но начальник штаба службы сказал, что конфликт действительно выдвигает на первый план приоритет в разработке систем противовоздушной обороны для поражения дронов – и, возможно, даже их скоплений.

«Это подкрепляет некоторые из наших мыслей, – сказал генерал Джеймс МакКонвилл Army Times во время недавнего телефонного интервью. – Когда мы смотрим на будущие войны, мы полагаем, что нас будут оспаривать во всех сферах… Мы определенно столкнемся с проблемой на земле.

Пилотируемые и беспилотные машины на земле и в воздухе повышают ставки, и «это будет очень смертельно», – добавил МакКонвилл. Чтобы подчеркнуть, насколько по-другому это будет для американских войск, МакКонвилл отметил, что последний раз американский солдат был убит вражеским самолетом в 1953 году, во время Корейской войны.

«Итак, мы наслаждаемся превосходством в воздухе, но мы не обязательно видим это в будущем», – добавил он.

«Как мы видим в этой войне и как мы видим в других местах, [есть] воздушные дроны, с которыми нам придется иметь дело».

Вот почему одним из приоритетов модернизации армии является противовоздушная и противоракетная оборона , объяснил МакКонвилл, что включает такие направления усилий, как установка ракет малой дальности Stinger на машины Stryker.



БТР Striker предлагаемый как основная платформа для установки дополнительных систем противоздушной обороны.

«Мы разрабатываем множество возможностей, чтобы обнаруживать рой БПЛА и затем уничтожать их, – сказал МакКонвилл. – Будь то ракета, пушка, мощное микроволновое оружие или лазер, у нас будет несколько «стрел», так сказать, которые мы можем использовать против угрозы ».

Однако такие танки, как Abrams, и боевые машины пехоты, такие как Bradley, по-прежнему играют важную роль.

«Я вижу их роль в будущем, потому что вы должны защищать солдат, когда вы передвигаетесь по очень смертоносному полю боя», – сказал МакКонвилл.

Традиционно пехота и бронетехника дополняют друг друга, сводя на нет уязвимости друг друга. Пехота, например, может обнаруживать и уничтожать группы противотанковых управляемых ракет, а танки могут обеспечивать больше укрытия и маневренность.

Повышение оперативной совместимости родов войск и вспомогательных родов войск – тенденция, вокруг которой планируют армейское руководство. И они хотят, чтобы ключевые части этой координации в бою занимали всего несколько секунд.

«Все дело в обеспечении воздушных и наземных сил в совместных силах, – добавил он. – И действительно, это наша концепция, этот [проект] Конвергенция, где мы объединяем всех вместе, и у нас есть несколько датчиков, которые могут идентифицировать врага, а затем выберите правильную систему вооружения, наиболее смертоносную и эффективную систему оружия для борьбы с этой угрозой»

Упражнения по проекту «Конвергенция» проводились в августе и сентябре на полигоне Юма в Аризоне. Целью теста в этом году было объединить искусственный интеллект, автономные системы и робототехнику для очень быстрой передачи данных от датчиков к стрелкам.

Во времена "Бури в пустыне" и операции "Свобода Ирака», вероятно, было нормально потратить десятки минут на определение цели, а затем на фактическую установку снарядов в противника, – сказал босс командования армейского будущего генерал Джон М. Мюррей во время виртуального медиа-мероприятия. «Если вы посмотрите на то, как мы представляем себе поле битвы в будущем, это не займет несколько десятков минут».

План испытаний, согласно пресс-релизу армии , заключался в том, чтобы сократить время цепочки убийств до менее 20 секунд во время демонстраций 21 и 23 сентября.

В сообщении говорится, что проект «Конвергенция» объединил спутники на низкой околоземной орбите, беспилотник MQ-1C Gray Eagle и наземные датчики, которые передавали данные «в суррогатную программу развития» на совместной базе Льюис-Маккорд, Вашингтон. Затем информация была отправлена ​​стрелкам на земле в Юме, которые выпустили артиллерийский снаряд по цели менее чем за 20 секунд.



Испытания системы "Конвергенция" в Юме.

МакКонвилл был «очень доволен» результатами этого упражнения.

«Идея "определить цель и доставить ее стрелку за секунды против минут" действительно изменит смертоносность поля битвы с того места, где мы находимся сейвас, и мы действительно видим огромный потенциал в том, что мы видели», – объяснил МакКонвилл.

Это не означает, что не будет необходимости в «человеке, вовлеченном в цикл», как это сформулировал МакКонвилл. Критические этапы потребуют человеческого надзора. Разница сводится к количеству работы, которую необходимо выполнить.

Например, датчики на дроне или пилотируемом самолете могут «просеивать» целевую область видеозаписями с больших расстояний. Но когда человек просеивает эти каналы для определения целей, может потребоваться невероятно много времени.

«Теперь мы можем использовать вместе разные датчики, которые в будущем могут использовать искусственный интеллект для определения фактической цели», – сказал МакКонвилл.

https://www.armytimes.com/news/your-army/2020/10/11/conflict-in-the-caucasus-recent-exercise-reinforce-modernization-needs-army-chief-says/ – оригинал на английском