 

От COVID-19 вылечились более 26 млн жителей Земли

13.10.2020, 8:10, Новости дня

В мире от коронавирусной инфекции вылечились почти 26,2 млн пациентов. Об этом свидетельствуют данные на 13 октября американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Больше всего случаев выздоровления от COVID-19 зарегистрировано в Индии – более 6,1 млн.

В пятерку стран с наибольшим количеством избавившихся от коронавируса входят также Бразилия (4,5 млн), США (3,1 млн), Россия (1,02 млн) и Колумбия (почти 0,8 млн).

Всего в мире зарегистрировано более 37,7 млн случаев COVID-19, умерли почти 1,08 больных.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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