 

“Замалчивает вопиющую ситуацию в Украине”. МИД России выразило недовольство Миятович

13.10.2020, 8:10, Новости дня

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович не хочет замечать нарушения в Украине. Об этом вечером 12 октября заявили в МИД России.

“Миятович откровенно замалчивает вопиющую ситуацию с соблюдением прав человека на Украине, где власти ведут целенаправленную кампанию по ущемлению прав и интересов многочисленного русскоязычного населения страны. Несмотря на наши неоднократные обращения к комиссару, которые содержали конкретные примеры и свидетельства дискриминационного характера языковой политики Киева и насильственной украинизации всех сфер жизни общества, должная реакция не последовала”, – говорится в комментарии.

Российские дипломаты выразили также недовольство тем, что в октябре 2019 года Миятович “в один ряд была поставлена политика Киева по выдавливанию русского языка из сферы образования, общественной жизни и средств массовой информации на Украине с мерами по развитию русского языка и языков меньшинств в России”.

В МИД РФ назвали такой подход “противоречащим принципу беспристрастности” и призвали защитить русскоязычное население в Украине.

Согласно опросу, проведенному в августе Центром Разумкова совместно с Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива, 52,2% граждан Украины считают, что права русскоязычных граждан не нарушаются.

16 июля 2019-го в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка во всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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