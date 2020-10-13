Правозащитник рассказал о новом увлечении Ефремова в СИЗО

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13.10.2020, 8:08, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП, в СИЗО стал заниматься настольным теннисом, сообщил правозащитник Иван Мельников.

«В настоящее время [Ефремов] получил возможность в том числе играть в настольный теннис. По ранее озвученной просьбе ему родственники передали ракетки для настольного тенниса», – рассказал Мельников телеканалу «360». 

По его словам, в спортзале СИЗО есть стол для пинг-понга, а также другие тренажеры. По состоянию здоровья заниматься другими видами спорта Ефремову  вряд ли удастся, добавил правозащитник. 

Также он рассказал, что Ефремов по правилам внутреннего распорядка может ходить в спортзал только со своими сокамерниками. По словам Мельникова, актер отвечает на большое количество писем, которые приходят к нему, и готовится к рассмотрению апелляции.

Ранее Мосгорсуд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговор Ефремову на 20 октября в 11.00. 

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. Новый адвокат Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы. Также приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.



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