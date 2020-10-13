 

Познер назвал идиотством отношение россиян к коронавирусу

13.10.2020, 8:08, Новости дня

Телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал свое предложение штрафовать россиян на значительные суммы за отказ носить маски и перчатки во время пандемии коронавирусной инфекции, и назвал такое поведение идиотством.

«Если кто-то обвиняет меня в кровожадности – на здоровье. Я не настаиваю именно на этих цифрах, но штраф точно должен быть чувствительным, иначе он теряет смысл. Например, в Испании за отсутствие маски штрафуют на 5000 евро», – сообщил Познер, в комментарии «Аргументам и Фактам».

Так он прокомментировал свое предложение штрафовать россиян, отказывающихся носить маски и перчатки во время пандемии коронавируса. В частности, телеведущий предложил за первое нарушение штрафовать на 25 тыс. рублей, а за второе – уже на 50 тыс. рублей. При этом журналист предложил сначала говорить с такими людьми, а только потом штрафовать.

«Сам я ношу и маску, и перчатки, когда хожу в магазин или другое людное место. Когда еще до пандемии я делал фильм о Японии, то обратил внимание, что там очень многие ходят в масках. Мне объяснили, что это такое проявление ответственности. Так что те, кто не носит маску, либо просто ленятся, либо не понимают, и тогда им надо объяснить. А если они продолжают упорствовать в этом своем идиотстве – остается штрафовать», – добавил Познер.

Ранее телеведущий заявил, что предпочтительнее привиться от коронавируса вакциной на основе векторов аденовируса человека, созданной Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Накануне, 12 октября, в России выявлено 13 тыс. 592 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания. 



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