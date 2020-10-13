 

Маас заявил о заинтересованности Германии в «разумных» отношениях с Россией

13.10.2020, 7:54, Новости дня

Берлин заинтересован в хороших или «хотя бы разумных» отношениях с Москвой, несмотря на инцидент с Алексеем Навальным, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас, оценивая возможность заморозки двусторонних отношений из-за ситуации с блогером.

«Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией. Мы – страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении», – отметил Маас, передает РИА «Новости».

Он добавил, что за прошедшие годы Германия приложила немало усилий ради поддержания отношений с Россией. «Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с Сергеем Лавровым. Общества наших стран поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики», – добавил министр.

Однако, по его словам, межгосударственные отношения «страдают» из-за ряда инцидентов, включая хакерской атаки на Бундестаг в 2015 году и убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. В обоих случаях немецкая сторона заявляет о причастности Москвы, однако РФ эти обвинения отвергает.

В понедельник главы МИД ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении РФ в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что РФ не может начать расследование по инциденту с Навальным, пока ей не предоставили факты. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия готова ответить на возможные санкции Германии, Франции и Евросоюза из-за ситуации с Навальным.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает России материалы по делу Навального.



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