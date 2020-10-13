 

Ольга Бузова «изуродовала» ногу при подготовке к «Ледниковому периоду»

13.10.2020, 7:53, Разное

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова продемонстрировала в Instagram последствия от изнурительных тренировок на льду. Знаменитость готовилась к выступлениям в шоу «Ледниковый период», из-за чего ее нога оказалась фактически «изуродованной».
На ноге у Ольги Бузовой появилась новая косточка, которой после хирургического вмешательства долгое время не было. На мизинце у нее образовалась большая мозоль. Все это причиняет боль телеведущей, но она все равно продолжает упорно заниматься на льду.

Поклонники, тщательно следящие за творчеством Ольги Бузовой, отметили, что проблема с выпирающей косточкой продолжительное время дает о себе знать. Телеведущей даже делали операцию, но активные тренировки привели к неожиданным последствиям. Пользователи Сети полагают, что после завершения «Ледникового периода», где партнером Бузовой выступает олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев, знаменитость снова обратится за помощью к хирургам.



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