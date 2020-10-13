 

В Белграде почтили память убитого сербского политика в Косово

13.10.2020, 7:40, Новости дня

Сотни людей в Белграде зажгли свечи, чтобы отметить 1000 дней со дня убийства умеренного сербского политика в январе 2018 года и потребовать более активных усилий для раскрытия этого преступления.

Оливер Иванович был застрелен перед офисом своей партии в этнически разделенном городе Митровица, преимущественно сербском районе в Косово.

Драган Джилас, глава сербской оппозиционной левоцентристской Партии свободы и справедливости, сказал, что Иванович был готов «бороться за интересы Сербии, но также и общаться с косовскими албанцами».

«Позор, что власти Косово, власти Сербии и международное сообщество не знают ничего конкретного через 1000 дней после этого политически мотивированного убийства», – сказал Джилас в интервью агентству «Рейтер».

После длительного расследования косовские власти предъявили обвинения шести людям в связи с убийством Ивановича, но Апелляционный суд Косово постановил пересмотреть судебное разбирательство.

Спустя более десяти лет после провозглашения независимости Косово около 40000 сербов на севере Косово отказываются признавать власть Приштины и считают Белград своей столицей. Нормализация напряженных отношений с Косово, провозгласившим независимость от Сербии в 2008 году, является ключевым условием вступления Сербии в Европейский Союз.

В прошлом месяце Белград и Приштина договорились предпринять шаги в направлении экономического сотрудничества в рамках соглашений, подписанных в Белом доме.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / ГСЧС предупредила о повышении уровня рек на западе Украины

06.07 / Путину пожаловались, что мороженое “Радуга” пропагандирует ЛГБТ. Тот заявил, что за каждым не уследишь

04.08 / На Украине заявили о провале страны в переломный момент

06.08 / У попавшей в список Forbes Гагариной нашли долги за коммуналку

22.08 / Митинг в центре Минска прошел без задержаний и столкновений с силовиками

31.07 / Богатые американцы стали чаще покупать второе гражданство

03.08 / Guardian – «роковая ошибка» — крупнейшая гонка спортивных голубей в мире омрачена гибелью более десятка птиц

09.10 / ФБР предотвратило похищение губернатора штата Мичиган

05.07 / Фейерверки выделяют в воздух токсичные металлы

26.06 / Лукашенко пообещал не допустить внешнего управления Белоруссией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска