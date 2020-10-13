В Белграде почтили память убитого сербского политика в Косово

13.10.2020, 7:40, Новости дня

Сотни людей в Белграде зажгли свечи, чтобы отметить 1000 дней со дня убийства умеренного сербского политика в январе 2018 года и потребовать более активных усилий для раскрытия этого преступления.

Оливер Иванович был застрелен перед офисом своей партии в этнически разделенном городе Митровица, преимущественно сербском районе в Косово.

Драган Джилас, глава сербской оппозиционной левоцентристской Партии свободы и справедливости, сказал, что Иванович был готов «бороться за интересы Сербии, но также и общаться с косовскими албанцами».

«Позор, что власти Косово, власти Сербии и международное сообщество не знают ничего конкретного через 1000 дней после этого политически мотивированного убийства», – сказал Джилас в интервью агентству «Рейтер».

После длительного расследования косовские власти предъявили обвинения шести людям в связи с убийством Ивановича, но Апелляционный суд Косово постановил пересмотреть судебное разбирательство.

Спустя более десяти лет после провозглашения независимости Косово около 40000 сербов на севере Косово отказываются признавать власть Приштины и считают Белград своей столицей. Нормализация напряженных отношений с Косово, провозгласившим независимость от Сербии в 2008 году, является ключевым условием вступления Сербии в Европейский Союз.

В прошлом месяце Белград и Приштина договорились предпринять шаги в направлении экономического сотрудничества в рамках соглашений, подписанных в Белом доме.