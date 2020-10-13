После встречи с крылатыми гуманоидами в жизни женщины начиналась полоса невезения

13.10.2020, 7:23, Разное

Многие читали о том, что после наблюдения необычного крылатого гуманоидного существа по прозвищу Человек-Мотылек, могут происходить различные несчастья. Якобы его видели над чернобыльской АЭС незадолго до взрыва, а до этого в городе Пойнт-Плезант, перед тем, как обрушился мост и погибли десятки человек.

Но возможно ли, что даже единичная встреча с подобным существом грозит очевидцу черной полосой в жизни? Может быть это просто излишняя мнительность или же это существо и в самом деле может влиять на такие вещи?

Эта история была прислана 11 октября 2020 года исследователю аномальных существ Лону Стриклеру. Женщина, проживающая в городке Литл-Рок, штат Арканзас (США), несколько раз видела летающих гуманоидов и всякий раз после этого в ее жизни происходили разные плохие вещи.

"На протяжении многих лет я любила выходить по ночам из дома и просто гулять, смотря на звездное небо. Я люблю такие прогулки и считаю ночное небо очень красивым и загадочным.

В 2017 году я как обычно вышла на улицу после наступления темноты. Было около 22.00. Я посмотрела в южную сторону над моим домом и не могла поверить в то, что увидела: на крыше моего дома сидело большой крылатое существо.

Далее оно расправило свои крылья и полетело в мою сторону, а я застыла на месте от страха и не могла пошевельнуться! Его крылья были такими широкими, что закрывали от меня весь мой дом. Оно летело на меня, но вдруг исчезло.

Я стояла и думала "Что это было?!" и потом решила, что это какая-то случайность. Но потом я еще не раз видела это странное существо, когда выходила на улицу в сумерках. И было еще нечто черное, но очень маленькое, размером с птицу, и оно проносилось мимо меня на очень большой скорости.

Вечером 10 октября 2020 года я сидела в своем автомобиле возле закусочной "Вендис" в нашем же Литл-Роке. Я сделала заказ, а потом стала в очередь из автомобилей, чтобы получить его в окне выдачи. Потом я услышала рядом какой-то шум и когда выглянула в окно, увидела как нечто темное и крылатое пролетело прямо над моей машиной.

Я сидела и думала, видел ли это кто-то еще, кроме меня, но я так и не решилась выйти наружу. И я сильно забеспокоилась, потому что всякий раз, когда я видела это существо возле моего дома, в моей жизни происходили разные плохие вещи: Череда неудач, проблемы в отношениях, в доме лопались водопроводные трубы, начинались проблемы с автомобилем, ломалась канализация и самое плохое – я теряла работу.

Я так сильно испугалась, что до сих пор не могу прийти в себя. Я набрала святой воды, окропила ею весь мой двор, а потом взяла белый шалфей и подожгла его снаружи дома, а потом внутри. Я молилась Богу о защите! Мне не нужно столько плохого на моем пути!

После того, как этот монстр пролетел над моей машиной, у меня загорелся значок неисправности двигателя! Пожалуйста, помогите мне, я безумно испугана!".

Лон Стриклер связался с этой женщиной по указанным контактам и после она прислала ему еще одно письмо с более подробным описанием того, что она видела:

"Я не видела его лица, я видела лишь огромные крылья и на нем было что-то, вроде черного пальто. Что касается того крошечного существа, то оно было похоже на большую стрекозу. Оно появлялось сразу после заката и летало возле крыльца, на котором я обычно сижу. Я видела его лишь на пару секунд.

Я никому не говорила про это и не искала в Гугле о подобных существах до последнего случая. Я действительно испытала разные плохие вещи после того как впервые увидела это. В том числе сломались три моих машины.

Когда в мой дом приходили гости, мы начинали ссориться. А сами гости начинали вести себя странно, словно внезапно заболевали. Это происходило когда они были внутри дома или находились рядом с ним.

Я очень устала от всего этого, я жгла шалфей, брызгала святую воду, молилась и просила "Убирайся! Уходи!". До последнего случая я не видела этих существо около 9 месяцев и за это время мне стало лучше, ситуация начала выправляться, машины удалось отремонтировать, в доме починили все, что ломалось. И вот я снова увидела его, когда находилась возле "Вендис"…