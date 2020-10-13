 

«Вторая волна» в Европе набирает обороты — вновь побиты весенние антирекорды

13.10.2020, 6:55, Новости дня

Количество новых случаев коронавирусной инфекции в европейских странах продолжает расти. Причём суточный прирост уже достиг максимальных показателей, которые были весной на пике эпидемии — а в некоторых странах за последние дни даже были побиты несколько рекордов по числу заражений, передаёт Euronews.

Более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки во Франции. Это на 10 тысяч меньше, чем сутками ранее. В общей сложности в стране было выявлено более 730 тысяч случаев инфицирования.

На этой неделе в список городов, где введён «максимальный уровень тревоги», попали Лион, Лилль, Гренобль и Сент-Этьен. Ранее в число зон наивысшей опасности были включены Париж, Экс-Марсель и остров Гваделупа.

Рост числа заражений ускорился в Италии: за последние сутки в стране выявлено почти 5,5 тысячи новых случаев. За время пандемии в Италии коронавирусом заразились около 350 тысяч человек.

Почти 13 тысяч новых случаев выявлено в воскресенье в Великобритании. Общее число заразившихся превысило отметку в 600 тысяч человек. Как ожидается, в понедельник премьер-министр Борис Джонсон может объявить о новых карантинных мерах — в частности, о временном закрытии ресторанов и пабов в некоторых городах Англии. 

Дата выхода в эфир 11 октября 2020 года.



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