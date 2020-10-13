Нарушения перемирия в Нагорном Карабахе вызвали у ЕС «большую обеспокоенность»

13.10.2020, 6:55, Новости дня

Евросоюз с «большой обеспокоенностью» отнёсся к сообщениям о нарушениях перемирия в Нагорном Карабахе, пишет Der Spiegel. Об этом заявил глава внешней политики союза Жозеп Боррель. Он призвал Армению и Азербайджан уважать заключённые договорённости и провести переговоры в рамках Минской группы, рассказывает немецкое издание.



Reuters

Европейский союз встревожили известия о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, пишет Der Spiegel. Сообщения о продолжающейся военной активности, направленной в том числе против гражданских целей, а также информация о жертвах среди гражданских вызывают у ЕС «большую обеспокоенность», заявил глава внешней политики союза Жозеп Боррель. Он призвал Армению и Азербайджан уважать заключённые договорённости и провести переговоры в рамках так называемой Минской группы.

На том же самом в ходе телефонного разговора с армянским премьер-министром Николом Пашиняном настояла и канцлер Германии Ангела Меркель. Она приветствовала гуманитарное перемирие и подчеркнула, что его необходимо соблюдать всем сторонам конфликта.

В ночь с субботы на воскресенье Ереван и Баку сообщили о «вражеских атаках». По данным азербайджанских властей, в результате нападения в городе Гянджа были убиты семеро человек. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу к «строгому соблюдению» перемирия, в согласовании которого Москва выступала в качестве посредника.

Глава внешнеполитического ведомства Армении собирается в понедельник посетить столицу России. В том числе для того, чтобы принять участие во встрече сопредседателей Минской группы. Исторически РФ выступает в качестве государства-протектората Армении. Там находится её военная база. В то же время Москва поддерживает хорошие отношения с Баку. К тому же наряду с Францией и США РФ председательствует в Минской группе.