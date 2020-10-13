Новая ракета Кима – это сигнал Трампу и Байдену, что с КНДР нужно вести диалог

13.10.2020, 6:55, Новости дня

Северная Корея на военном параде показала свои новые вооружения, в том числе тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету. Как пишет Foreign Policy, ссылаясь на мнение экспертов, так Ким Чен Ын хочет показать Трампу, что в случае переизбрания он должен вернуться к переговорам с КНДР. В то же время это сигнал Джо Байдену, что ему нужно поставить северокорейский вопрос в список своих приоритетов.



Reuters

Северная Корея в субботу показала свою новую межконтинентальную баллистическую ракету, пишет Foreign Policy. Произошло это во время парада, посвящённого годовщине основания Рабочей партии Северной Кореи. По словам автора статьи, это сигнал в адрес Вашингтона, что режим намерен наращивать свою способность нанести удар по целям на дальнем расстоянии, несмотря на годы переговоров с Соединёнными Штатами, которые то возобновлялись, то прекращались.

Считается, что новая ракета стала одной из самых больших в мире межконтинентальных ракет на жидком топливе. И у неё, вероятно, будет возможность донести несколько ядерных боеголовок до берегов США. «Это нас весьма беспокоит», — приводит издание слова бывшего чиновника ЦРУ Брюса Клинджера. По его мнению, теперь у Северной Кореи будет больше возможностей размещать межконтинентальные баллистические ракеты, а значит, у неё возрастёт способность нанести первый удар или ответить на него.

Впрочем, хотя новая ракета и мощнее предшественниц, она по-прежнему работает на жидком топливе, и от этого она уязвимее тех, что на твёрдом топливе. Однако на параде были показаны и другие новые северокорейские вооружения, включая бронежилеты и боевой танк.

По мнению южнокорейских учёных, такая демонстрация нового оружия — это предупреждение Трампу, что, если его переизберут, ему нужно возобновить переговоры с Пхеньяном. В то же время это и послание Джо Байдену, что Северная Корея должна войти в топ его приоритетов. «Ким Чен Ын слишком много вложил в личные взаимоотношения и дипломатию с Трампом, так что ему бы хотелось, чтобы Трамп победил. Но если они считают, что у Байдена больше шансов на победу, то им нужно подстраховаться, то есть показать новую межконтинентальную баллистическую ракету», — приводит издание слова южнокорейского политолога.

В отличие от прошлых парадов, на этот раз Северная Корея показала технику в тёмное время суток, чтобы спутники не могли её сфотографировать в хорошем качестве и чтобы иностранцы в Пхеньяне не видели её живьём. Так что о параде наблюдатели узнали утром в субботу из северокорейских новостей, и в основном там показали зрителей парада и солдат. Ким Чем Ын в своей речи подчеркнул, что наращивание арсенала нужно для оборонительных целей. И такие парады позволяют Пхеньяну показывать свою мощь, не проводя испытания, что нарушило бы договорённости.

США изначально не дали жёсткой реакции на новость о параде и таким образом оставили возможность для дальнейших переговоров. В Пентагоне заявили, что проводят консультации с союзниками, в Госдепартаменте выразили сожаление, что КНДР продолжает ставить в приоритет свои ядерную и ракетную программы.

Впрочем, как отмечает автор статьи в Foreign Policy, парад был важен и для внутренней аудитории, ведь из-за пандемии народ Северной Кореи оказался в ещё большей изоляции, санкции по-прежнему наносят урон государству, и дополнительный ущерб принесли тайфуны. Так что получается, что в Северной Корее основание партии, крепко связанное с семьёй Кимов, празднуется шире, чем создание самого государства.