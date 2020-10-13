«Тихий ужас»: Александру Захарову заподозрили в неудачной пластике

13.10.2020, 6:53, Разное

Российскую актрису Александру Захарову поклонники раскритиковали за «уродование» себя пластическими операциями. Совместный с ней снимок опубликовал на своей странице в Instagram Дмитрий Певцов, заявив, что у актрисы теперь тоже есть свой профиль, но реакция пользователей Сети оказалась не столь однозначной.

Подписчики Дмитрия Певцова вместо поздравлений начали упрекать Александру Захарову за то, что она изменила свой внешний вид до неузнаваемости. Поклонники актрисы полагают, что актриса слишком часто обращается за услугами к пластическим хирургам.

Если у Дмитрия Певцова актриса вызывает только светлые и душевные чувства, то его подписчики ощутили «тихий ужас». При этом возмущают их не столько сами процедуры, сколько их качество. Поклонники посоветовали Александре Захаровой уволить своего косметолога.