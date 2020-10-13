 

Китайские археологи раскопали руины дворца династии Тан

13.10.2020, 6:50, Новости дня

Руины древнего дворца обнаружили китайские археологи во время раскопок на участке Чаоюань в северо-западной части страны. Позже было установлено, что некогда величественным сооружением пользовались представители династии Тан.

По словам ученых из Института археологии Шэньси, проводившие археологические раскопки, обнаруженные остатки строений относятся к VII-Х векам нашей эры. До 907 года в этом месте была древня столица Китая, и во дворце, по всей вероятности, жили императоры.

За три года раскопок удалось многое узнать о стиле жизни китайской знати того периода, а также о технологиях строительства, отмечают исследователи. Дворец несколько раз перестраивали, оставляя свидетельства ушедших эпох.



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