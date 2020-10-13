 

Лукашенко заявил о готовности отказаться от части своих полномочий

13.10.2020, 6:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что более 70 полномочий главы государства предлагается передать правительству и другим органам власти.

По его словам, он недавно получил записку, в которой предлагалось перенести 71 полномочие президента на другие уровни власти, передает БелТА. 

«Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы», – сказал Лукашенко.

После выборов президента Белоруссии по всей стране начались массовые протестные акции. Лукашенко заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов. Польша пригрозила Белоруссии санкциями в обход ЕС в отношении чиновников, которых Евросоюз считает ответственными за фальсификацию президентских выборов и применение силовых методов к протестующим.

Напомним, идею конституционной реформы в Белоруссии также поддерживал российский лидер Владимир Путин. Сам Лукашенко отмечал, что в случае такой реформы необходимо в ней прописывать выборы президента.



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