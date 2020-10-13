Лукашенко заявил о готовности отказаться от части своих полномочий
13.10.2020, 6:48, Новости дня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что более 70 полномочий главы государства предлагается передать правительству и другим органам власти.
По его словам, он недавно получил записку, в которой предлагалось перенести 71 полномочие президента на другие уровни власти, передает БелТА.
«Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы», – сказал Лукашенко.
После выборов президента Белоруссии по всей стране начались массовые протестные акции. Лукашенко заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов. Польша пригрозила Белоруссии санкциями в обход ЕС в отношении чиновников, которых Евросоюз считает ответственными за фальсификацию президентских выборов и применение силовых методов к протестующим.
Напомним, идею конституционной реформы в Белоруссии также поддерживал российский лидер Владимир Путин. Сам Лукашенко отмечал, что в случае такой реформы необходимо в ней прописывать выборы президента.
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