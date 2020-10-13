 

Китай продлил приостановку рейса «Аэрофлота» Москва – Шанхай

13.10.2020, 6:48, Новости дня

Выполнение рейса «Аэрофлота» Москва – Шанхай приостановлено еще на месяц, сообщило управление гражданской авиации Китая.

Ведомство сообщило, что решение «приостановить и далее выполнение рейсов по указанному маршруту на четыре недели» принято в «соответствии с уведомлением управления гражданской авиации о корректировке международных пассажирских рейсов с 26 октября». Оно объясняется тем, что число пассажиров с положительным тестом на COVID-19 рейса SU208 9 октября превысило пять и составило 11 человек, передает РИА «Новости».

Напомним, Китай запретили «Аэрофлоту» с 19 октября на одну неделю выполнение рейсов Москва – Шанхай из-за случаев COVID-19 у пассажиров рейса SU208 от 2 октября. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн заявил газете ВЗГЛЯД, что в Китае и других юго-восточных регионах изначально предприняли хорошие противоэпидемические меры и добились значительного снижения заболеваемости, поэтому на данный момент новой вспышки коронавируса там не наблюдается.



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