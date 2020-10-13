Johnson&Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19

13.10.2020, 6:48, Новости дня

У добровольца в испытаниях вакцины от коронавируса компании Johnson&Johnson оказалась «необъясненная болезнь», сообщила американская компания.

Johnson&Johnson сообщила, что «временно приостановила дальнейшее предоставление» вакцины в рамках «всеобщих испытаний» в связи с «необъясненной болезнью у участника исследования». В соответствии с правилами состояние заболевшего изучается, передает РИА «Новости».