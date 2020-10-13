 

Милонов обозвал Самбурскую самкой после ее насмешек над заработком пожарных

13.10.2020, 6:17, Разное

Российский депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что после своих высказываний актриса и телеведущая Анастасия Самбурская стала настоящей самкой. Артистка усмехнулась над заработками пожарных в России, поэтому, по мнению политика, никакого человеческого отношения к себе не заслуживает.
Все началось с того, что у Анастасии Самбурской в Instagram поинтересовались, готова ли она выйти замуж за пожарного. Актриса категорически отказалась, объяснив, что их заработок составляет «всего» 30-35 тыс. рублей, когда ее основные расходы в месяц составляют не менее 45 000 рублей. Это высказывание возмутило не только подписчиков телеведущей, но и Виталия Милонова.

Депутат заявил, что «эта самка» обложила себя красными флажками, поэтому пожарные могут чувствовать себя свободно, поскольку нормальным и честным людям никакого дела до нее не будет. Виталий Милонов отметил, что когда девушка выходит замуж за кошелек, то получает к себе соответствующее отношение.



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