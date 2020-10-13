Мнение: 1-я карабахская кибервойна
13.10.2020, 6:10, Разное
Новости Карабахской кибервойны.
Армянский хакер заказал с банковских карт на которые азербайджанцы собирали деньги для своей армии презервативов на 9050 долларов и секс-игрушек на 29000 долларов.
В качестве адреса доставки после покупки на Амазоне был указан Дом Правительства Азербайджана и Министерство Обороны.
Так сказать ответили на взлом ряда армянских сайтов, на которых азербайджанские хакеры размещали речи Алиева.
На эту могучую армянскую контратаку, готовится не менее жестокий и сокрушительный ответ.
Что же дальше? Санкции против Галустяна?!
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет