Мнение: 1-я карабахская кибервойна

13.10.2020, 6:10, Разное

Новости Карабахской кибервойны.

Армянский хакер заказал с банковских карт на которые азербайджанцы собирали деньги для своей армии презервативов на 9050 долларов и секс-игрушек на 29000 долларов.

В качестве адреса доставки после покупки на Амазоне был указан Дом Правительства Азербайджана и Министерство Обороны.

Так сказать ответили на взлом ряда армянских сайтов, на которых азербайджанские хакеры размещали речи Алиева.

На эту могучую армянскую контратаку, готовится не менее жестокий и сокрушительный ответ.

Что же дальше? Санкции против Галустяна?!