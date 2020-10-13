 

Мнение: 1-я карабахская кибервойна

13.10.2020, 6:10, Разное

Новости Карабахской кибервойны.
Армянский хакер заказал с банковских карт  на которые азербайджанцы собирали деньги для своей армии презервативов на 9050 долларов и секс-игрушек на 29000 долларов.
В качестве адреса доставки после покупки на Амазоне был указан Дом Правительства Азербайджана и Министерство Обороны.
Так сказать ответили на взлом ряда армянских сайтов, на которых азербайджанские хакеры размещали речи Алиева.
На эту могучую армянскую контратаку, готовится не менее жестокий и сокрушительный ответ.

Что же дальше? Санкции против Галустяна?!

Источник: Colonel Cassad



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